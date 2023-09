Tenta il furto in un negozio sulla Nazionale Appia | arrestato 28enne romeno

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 26 settembre 2023) Casapulla. Aveva l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ilche, nella serata di ieri, è statodai carabinieri perto. È stato un cittadino italiano a segnalare alla centrale operativa di aver appena visto un giovane forzare la porta di un’attività commerciale di vendita di materiale antinfortunistica, ubicata in via, all’interno del parco Azimut. Ai militari dell’Arma l’uomo ha anche fornito una dettagliata descrizione fisica del malvivente e di come era vestito. Giunta sul luogo, la pattuglia della Stazione di San Prisco ha individuato e bloccato il malfattore che, alla vista dei militari dell’Arma, hato anche di fuggire. Sequestrate 2 mazze in ferro con cui il ...