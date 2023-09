Tennis | Zverev vince a Chengdu | Safiullin ko al 3° set

(Di martedì 26 settembre 2023), 26 set. - (Adnkronos) - Alexanderil torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 1.261.555 dollari). Il tedesco, numero 10 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in finale in rimonta il russo Roman, numero 55 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-3 dopo quasi tre ore di gioco.

New York, 5 set. - (Adnkronos) - I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Il sogno dell'altoatesino allo US Open si ...

New York, 5 set. - (Adnkronos) - La sfida valida per gli ottavi di finale degli Us Open tra Sinner e Alexander Zverev è stata segnata anche da uno ...

Deutschland Uber Alles. Alexander Zverev non ha decisamente gradito l' incita mento di un tifoso tedesco che per manifestargli il suo supporto nel ...

Roma, 5 set – Il tennista tedesco tedesco Alexander Zverev ha fatto cacciare un tifoso durante il proprio match valido per gli US Open. L’accusa? ...

Insomma un sorteggio qui a Pechino difficile ma che vede protagonisti il meglio delmondiale. primi allenamenti da Pechino Atp Race -torna tra i migliori 8. Jannik Sinner intravede ...Persarà la finale numero 32 in carriera, la seconda in stagione dopo quella vinta a luglio sulla terra di Amburgo, 20esimo trofeo messo in bacheca dal tedesco di origini russe. Il 26enne di ...

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono in Cina per il tour asiatico dell'Atp, che comincerà con il torneo di Pechino, valido per la categoria 500. Mercoledì, alla vigilia del via della competizione, i ...