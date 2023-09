(Di martedì 26 settembre 2023) Il russo si è imposto sul giapponesein due set ROMA - Karenfa suo il"Huafa PropertiesChampionships" (ATP 250 - montepremi 981.785 dollari) in corso sui campi in cemento di, in Cina. Il 27enne russo, numero 15 del ranking e prima resta di serie, si è impost

La riminese si è imposta per 7 - 6 6 - 4 all'esordio sulla svizzera Teichmann ROMA - Pur non giocando al meglio Lucia Bronzetti supera il primo turno ...

Il Tennis ta piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA - Niente da fare per Stefano Napolitano , eliminato al primo turno delle ...

Il Tennis ta piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA - Niente da fare per Stefano Napolitano , eliminato al primo turno delle ...

Il russo si è imposto sul giapponese Nishioka in due set ROMA - Karen Khachanov fa suo il"Huafa Properties Zhuhai Championships" (ATP 250 - montepremi 981.785 dollari) in corso sui campi in cemento di Zhuhai, in Cina. Il 27enne russo, numero 15 del ranking e prima resta di serie, ...IntervisteProseguono le polemiche sulla situazione che si è creata prima dell'inizio del Wta di Tokyo, ... Elena Rybakina (poi ritirata dal) ha perso la possibilità di saltare il primo ...

Il tabellone dell'ATP Pechino di tennis: Sinner sfortunato, è dalla parte di Alcaraz e Rune Fanpage.it

Tennis: Torneo Zhuhai. Khachanov vince la finale, Nishioka ko in 2 set Tiscali

Avanza il torneo di 3° al Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Brillano nel tabellone finale Paolo Gori, Michele Longoni, ...Sulla questione è intervenuto anche il coach della vincitrice di Wimbledon Stefano Vukov, attraverso un messaggio sui social: "Tanto per essere chiari, non esiste una spiegazione di cosa sia un bye di ...