(Di martedì 26 settembre 2023) Ilta piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA - Niente da fare per Stefanoal primodelledell'"Open", da quest'anno ...

Il carrarino elimina in due set Rinderknech e attende Safiullin CHENGDU (CINA) - Lorenzo Musetti approda alle semifinali del "Chengdu Open", Atp ...

La riminese si è imposta per 7-6 6-4 all'esordio sulla svizzera Teichmann ROMA - Pur non giocando al meglio Lucia Bronzetti supera il primo turno ...

Il carrarino si è arreso per 6-3 6-4 al russo Safiullin ROMA - Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti nel "Chengdu Open" (ATP 250 - ...

Il carrarino si è arreso per 6 - 3 6 - 4 al russo Safiullin ROMA - Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti nel "Chengdu Open" (ATP 250 - ...

La riminese si è imposta per 7 - 6 6 - 4 all'esordio sulla svizzera Teichmann ROMA - Pur non giocando al meglio Lucia Bronzetti supera il primo turno ...

Il Tennis ta piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA - Niente da fare per Stefano Napolitano , eliminato al primo turno delle ...

Il tennista piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA - Niente da fare per Stefano Napolitano, eliminato al primo turno delle qualificazioni dell'"Astana Open", da quest'anno ...Il campione serbo ha scelto di concedersi una meritata pausa dopo la sua straordinaria vittoria nel 24°del Grande Slam agli US Open. È possibile che Nole faccia il suo ritorno direttamente al ...

Tennis: Torneo Astana. Qualificazioni, Napolitano eliminato al 1° turno Tiscali

Il tabellone di Pechino di tennis: Sinner sfortunato, è dalla parte di Alcaraz e Rune Sport Fanpage

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono iscritti al torneo ATP 500 di Pechino. Il tabellone vede Sinner nella parte alta con il numero uno Carlos Alcaraz. In basso c’è Medvedev.Il tennista piemontese ha ceduto in due set al giapponese Taro Daniel ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per Stefano Napolitano, eliminato al ...