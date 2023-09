Tennis | la Pennetta ci riprova | l’ex tennista di nuovo fra i candidati della Hall of Fame

(Di martedì 26 settembre 2023) Flaviaci. Infatti, il nome delta italiana è inserito nell’elenco delle candidate allaOfper la terza volta consecutiva: il nomeera stato presente anche nell’elenco del 2022 e del 2023. Nelle due precedenti volte non ci è riuscita, magari la terza sarà la volta buona. Questa volta lata brindisina potrebbe essere aiutata a vincere la concorrenza dal supporto dei suoi sostenitori che potranno votare per lei dal 27 settembre sul sito apposito allestitoofstessa (vote..com). Il voto dei tifosi per ialla International...

Newport, 26 set. - (Adnkronos) - Flavia Pennetta , campionessa 2015 dello US Open, ha una nuova possibilità per diventare la prima Tennis ta italiana ...

L’International Tennis Hall of Fame ha scelto Flavia Pennetta come una dei sei ex giocatori candidati per entrare nel 2024 nella prestigiosa ...

L’International Tennis Hall of Fame ha scelto Flavia Pennetta come una dei sei ex giocatori candidati per entrare nel 2024 nella prestigiosa ...

Si pensi a Gael Monfils ed Elina Svitolina , ad esempio, ma anche agli innamoratissimi Flaviae Fabio Fognini . Si sono incontrati grazie alanche Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas , ...In quell'occasione a sorpresa, annunciata come assente, si presentò sul palco Flavia, un idolo del circuito in "rosa" delmondiale che, cavalcando l'onda del successo negli States nel ...

Tennis: Pennetta inserita tra i candidati a entrare nella Hall of Fame La Gazzetta del Mezzogiorno

Tennis, svelati i sei candidati per la Hall of Fame 2024: c'è anche Flavia Pennetta OA Sport

Newport, 26 set. - (Adnkronos) - Flavia Pennetta, campionessa 2015 dello US Open, ha una nuova possibilità per diventare la prima tennista italiana ammessa nella International Tennis Hall of Fame. Dop ...Tennis, dietro le quinte del Tour ne stanno davvero succedendo di tutti i colori: una coppia scoppia e un'altra spicca il volo.