Tennis | Atp Pechino | Sinner nella parte alta di tabellone | possibile semifinale con Alcaraz

Nel tabellone principale, dove non ci sono azzurri in gara, le prime due teste di serie solo l'olandese Tallon Griekspoor, numero 24, e l'argentino Sebastian Baez, numero 28. Assenti il ...Anche Jannik Sinner ha fatto la stessa scelta , rinunciando per concentrarsi sul torneo di Pechino e avvicinarsi all'obiettivo delle...

Tennis: Atp Pechino, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni La Sicilia

The China Open men’s draw will be competing for prize money of $3,633,875, with 500 ATP ranking points up for grabs for the winners. Wimbledon champion Carlos Alcaraz and US Open runner-up Daniil ...In a second-round men's singles match at Hangzhou Olympic Sports Centre in Hangzhou, China, on Monday, Kwon, who ranked 112th in the world, lost to No. 636 Kasidit Samrej of Thailand 3-6, 7-5, 4-6 to ...