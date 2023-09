Temptation Island | Mirko e Perla di nuovo insieme e Greta tuona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) In occasione della Fashion Week,ha raggiuntoa Milano, dopo aver passato diversi giorni separati. Sui social, i due si sono mostrati spessotra sfilate, cene e feste. Dall’altra parte, ancheè accorsa nella capitale della moda. Tuttavia, al suo fianco non c’era Igor, bensì le amiche di, Francesca e Isabella. Ecco che, però, il 24 settembre, i due gruppi si sono uniti. Difatti, l’ex coppiaè stata beccataad una sfilata di moda. A confermare il tutto ci ha ben pensato, che ha condiviso dei video nelle storie Instagram, in cui nello sfondo appare proprio il suo ex compagno. Peccato che, durante l’anteprima di moda,, in realtà, non era presente. ...