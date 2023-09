Temptation Island 10 | Perla Vatiero fa chiarezza dopo le stories con Mirko Brunetti | “Vi prego di non associarmi più alla sua vita perché…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 settembre 2023)è intervenuta su Instagram per mettere in chiaro quanto accaduto nei giorni scorsi. Durante la Fashion Week milanese infatti, l’ex volto noto diè stata inta ad un evento di moda dove era presente anche l’ex fidanzato. Ricordiamo che entrambi i ragazzi hanno attualmente una relazione con i rispettivi tentatori all’interno del villaggio. Ma al famoso evento siacheerano soli, senza dunque Greta Rossetti e Igor Zeetti. Durante la sfilata peròha ripreso un frammento dello show in corso e in molti hanno notato un’inquadratura sullo sfondo proprio dell’ormai ex fidanzato. Da quel momento sul web hanno iniziato a mormorare circa una presunta crisi tra le ...