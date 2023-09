Leggo di gente in fuga, di Italia viva in crisi... Se la gente in fuga vuol dire più consiglieri regionali, più parlamentari e presenze più forte ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa DIRETTA LIVE in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di ...

Su Spotify è in arrivo la funzione Jam, una nuova sessione di ascolto personalizzata e in tempo reale . La sessione permette di fatto a qualsiasi ...

La rassegna itinerante, in programma fino all'8 ottobre, offre un ampio ventaglio di proposte con nuove produzioni internazionali, l'omaggio a Cathy Berberian e il paesaggio sonoro del Parco delle ...... non ci sentiamo di escludere che a Pechino stiano spingendo per dare un'immagine di competitività e innovazione superiore a quella. A ogni modo, solo ilci dirà se e quando la Cina ...

Tempo Reale Festival 2023: la musica di ricerca attraversa la città LA NAZIONE

Immagini visionate in tempo reale durante le partite al Sinigaglia - Immagini visionate in tempo reale durante le partite ... IL GIORNO

A Londra per i WellChild Awards, il duca di Sussex avrebbe chiesto alloggio in una delle residenze reale, ma Buckingham Palace si sarebbe opposto con una motivazione che non ammette repliche ...La rassegna itinerante, in programma fino all'8 ottobre, offre un ampio ventaglio di proposte con nuove produzioni internazionali, l'omaggio a Cathy Berberian e il paesaggio sonoro del Parco delle Cas ...