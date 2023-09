Tegola pesante | salta anche il big match

Leggi su rompipallone

(Di martedì 26 settembre 2023) C’è il report medico sul giocatore,in vista del bigche si giocherà la prossima settimana La quinta giornata di campionato di Serie A segna una serie di infortuni pesanti per diverse squadre. Tanti giocatori sfortunati che dovranno restare fermi per molto tempo, da Arnautovic a Dodo fino a Posch. L‘Inter perde la sua prima pedina. Un’assenza importante se si pensa che i nerazzurri hanno soltanto quattro attaccanti, di cui due partono titolari. Una vera e propriaper Simone Inzaghi che ora deve correre ai ripari e soppesare bene il minutaggio dei tre attaccanti in vista delle prossime uscite. La dirigenza nerazzurra potrebbe valutare un profilo svincolato per sopperire all’assenza dell’austriaco che starà fuori per qualche mese, ma al momento è cauta e non vuole forzare spese inutili che ...