Tedua | chi sono l’ex e la nuova fidanzata?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Da poco ritornato sulle scene musicali,non sembra fermarsi più e continua il suo momento d’oro accompagnato da unae laArchiviata la storia conCecilia Montaruli, al fianco del rapper che vedremo a Stasera c’è Cattelan, negli scorsi mesi è circolato il nome di Alessia Lanza per poi lasciare il posto ad unaragazza. Il rapper milanese è stato legato per alcuni anni a Cecilia Montaruli, poco più che ventenne. Diplomatasi nel 2014 al Liceo Linguistico, frequenta la Scuola di Cinema e Teatro “Accademia09” di Milano, sfiorando la vittoria come miglior attrice di livello base dell’accademia. Mario Molinari (vero nome di, ndr) ha postato immagini ...