Taylor Swift | svelata la tracklist del nuovo album 1989 Taylor’s Version

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)ha annunciato ladell’attesissimo’s)”, in arrivo il prossimo 27 ottobre, rendendolo finalmente disponibile in preorder digitale su Itunes e in pre add su Apple Music. Da oggi è inoltre disponibile il preorder in esclusiva presso Discoteca Laziale dei CD nelle 3i colorate (Rose Garden Pink, Aquamarine Green, Sunrise Boulevard Yellow), ognuno dei quali contiene uno speciale poster 10?x10? contenente sul fronte un’immagine a grandezza naturale di, e sul retro i testi rispettivamente di “New Romantics”, “Wonderland”, “Wildest Dreams”. Invece presso i principali rivenditori sono ora preordinabili CD e vinili standard. Prima di ...