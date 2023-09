Taylor Swift | la tracklist di 1989 | il film The Eras Tour arriva in Europa

(Di martedì 26 settembre 2023) Grande giorno per i fan di, ilconcerto Thesbarca indopo le richieste record e la cantautrice annuncia ladel disco’s Version) A seguito della richiesta record per le proiezioni delconcerto– Thein tutto il Nord America, UCI Cinemas, parte di ODEON Cinemas Group, il più importante circuito cinematografico europeo facente capo alla società AMC, annuncia che proietterà ilconcerto nelle sue sale cinematografiche a partire dal 13 ottobre 2023.ha annunciato la...

A conferma delle recenti indiscrezioni, la cantante è stata fotografata all’Arrowhead Stadium per un match di football dei Kansas City Chiefs, la ...

Taylor Swift e Travis Kelce : oltre i pettegolezzi Taylor Swift e Travis Kelce . Fino a poco tempo fa, l’accostamento dei loro nomi non avrebbe ...

Cosa hanno in comune Kidsuper e Taylor Swift? Niente, almeno fino a pochi giorni fa. Per chi di voi non fosse aggiornato sul mondo del gossip ...

Taylor Swift con un giro enorme di teorie, indizi, easter egg e puzzle da decifrare, ha portato i suoi fan a scoprire le canzoni del “vault”, come ...

La presunta relazione con Taylor Swift e Travis Kelce. Della presunta relazione con Travis Kelce si parla dal mese di luglio, quando il campione ha assistito a una data dell' Eras Tour della popstar e l'ha ...Taylor Swift ha annunciato la tracklist dell'album "1989 (Taylor's Version)" , in arrivo il prossimo 27 ottobre, rendendolo anche disponibile in preorder digitale su Itunes e in pre add su Apple Music.

