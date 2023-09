Taranto | assente dal lavoro oltre sei mesi in poco più di un anno per motivi di salute | licenziato Il giudice lo reintegra Sentenza del tribunale | azienda condannata anche alle retribuzioni dal giorno del licenziamento

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Singolare caso di reintegra nel posto di lavoro a, quello curato dall'avvocato Mario Soggia. Il Tribunale di, Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Annamaria Lastella, ha dichiarato la nullità del licenziamento di un lavoratore,...Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Genova èda 65 turni. ... una a Roma con un 8 Doppio Oro e poi una ae una a Salerno, entrambe con un 9. L'ultimo ...

Taranto, licenziato perché assente dal bar per malattia per 180 giorni: reintegrato La Gazzetta del Mezzogiorno

Taranto, Capuano: "Io assente in conferenza Chi ha scritto certe ... La Casa di C

(Lavoro) Oggi il tavolo a palazzo Chigi fra sindacati e governo. Meloni passa il delicato dossier Taranto ai pugliesi Mantovano e Fitto. Cgil, Cisl e Uil: via la Morselli, non garantisce neanche la si ...Non siNon si presenta per più di 180 giorni al bar, per motivi di salute, e viene licenziato dal suo datore. Senonché il banconista del bar caffatteria è stato reintegrato dal giudice del Lavoro di Ta ...