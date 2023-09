Supplenze sostegno 2023 24 | i posti in deroga a docenti senza titolo e gli specializzati “a casa” Qualcosa non funziona

(Di martedì 26 settembre 2023)/24:nonnell'attribuzione delle nomine sudi. In base all'OM n. 112 del 6 maggio 2022 ogni docente partecipa ad un solo turno di nomina e per le sole disponibilità presenti in quel turno: se la coincidenza tra preferenze espresse nella domanda presentata al buio entro lo scorso 31 luglio e le disponibilità di quel turno coincidono bene, altrimenti il docente viene considerato rinunciatario e potrà partecipare solo alletemporanee da graduatorie di istituto. L'articolo .

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Arrivano i dati ufficiali da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per quanto concerne le immissioni in ruolo e le nomine delle supplenze ...

L’assegnazione delle Supplenze d alle graduatorie di istituto è disciplinata dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022: come procedere per quelle su posto ...

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Posti di sostegno in deroga : probabilmente nell'anno scolastico 2023/24 saranno ancora più di 100mila, come evidenziato anche dal Ministro ...

Gli assistenti amministrativi selezionati svolgono i seguenti compiti: a)e ... Alla sostituzione del personale comandato si provvede conda parte delle istituzioni scolastiche di ...Bonus carburanti , sconti in bolletta adelle fasce deboli alle prese con i rincari, azzeramento per lo stesso periodo degli oneri ...regola sulle cripto - attività e i fondi per lea ...

Supplenze docenti 2023, nomina su sostegno da graduatoria incrociata. Come funziona l’algoritmo e cos’è la GUI Orizzonte Scuola

Punteggio supplenze docenti 2023 per aggiornamento graduatorie GPS 2024 Scuolainforma

Tra i punti salienti del testo approvato in Cdm anche il ravvedimento per le violazioni sugli scontrini fiscali e il contributo extra per la luce crescente con il numero dei figli - Verso un nuovo Cdm ...PROCIDA – Non si tratta di magia o di veggenza ma, due più due fa ancora quattro. In questi giorni il MIM ha pubblicato i dati delle nomine in ruolo e l’anno scolastico 2023-2024 parte con 40 mila ...