Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco gli ultimi bollettini pubblicati Elenco AGGIORNATO

In Sicilia già assegnati 12mila posti, da attribuire innanzitutto tramite scorrimento die GPS conal 30 giugno 2024 per gli aspiranti che hanno prodotto apposita domanda, anche senza ...... che riceve una proposta di assunzione dae GPS e la rifiuta , essendo in servizio e mentendo la predetta supplenza da GI, non sarà sottoposto alle sanzioni previste per leda/GPS .

Supplenze GaE e GPS, Pantuso (Uil Scuola Rua Lazio): “L’algoritmo semina errori e ingiustizie” Orizzonte Scuola

Supplenze GaE e GPS 30 giugno e 31 agosto: chi rinuncia potrà essere chiamato solo da graduatorie di istituto per nomine temporanee Orizzonte Scuola

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente ...La lunga marcia iniziata dall’Ufficio scolastico regionale coadiuvato dagli Uffici di ambito territoriale delle province del Veneto si è conclusa, portando in cattedra i 3.205 nuovi docenti previsti d ...