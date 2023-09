Sul Pnrr il confronto va avanti | tra timori e critiche

Proseguite per tutto il pomeriggio le riunioni della cabina di regia del Pnrr a Palazzo Chigi, presiedute dal ministro per gli Affari europei, ...

Diciotto obiettivi sui 69 previsti dal cronoprogramma originario del Pnrr per il secondo semestre 2023 escono di scena o vengono rinviati. O almeno ...

Sul tavolo per la prima volta il cronoprogramma modificato degli obiettivi da centrare entro dicembre

A metà agosto i sindaci del Veneto si erano ribellati all’invio di migranti nei loro territori, sostenendo che il governo non poteva scaricare sugli ...

«I fondi del Pnrr non sono sufficienti per mettere in sicurezza le scuole». È L’allarme lanciato da Cittadinanzattiva che ha presentato oggi – ...