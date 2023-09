Sul deficit Meloni si gioca l’osso del collo | addio alle promesse elettorali o scontro frontale in Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 settembre 2023) La certezza si avrà solo mercoledì, quando il Consiglio dei ministri varerà la Nadef. Ma intanto già tiene banco il tema della manovra e delche il governo ha intenzione di applicare per il prossimo anno. La prossima legge di Bilancio, la prima davvero targata, sarà probabilmente intorno ai 25, massimo 30, miliardi. La maggioranza sembra dover mettere da parte diverse, salvo che non decida di applicare unmaggiore rispetto a quello previsto. Per il momento l’esecutivo non fornisce numeri, ma quali sono le ipotesi ritenute al momento più probabili? Crescita ferma e poche risorse per la manovra Il primo problema per il governo riguarda un’economia in frenata, con la crescita al di sotto delle aspettative. Ciò complica ovviamente anche la strada del ...