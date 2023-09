Su Spotify arriva Jam | come funziona la sessione di ascolto in tempo reale

(Di martedì 26 settembre 2023) Suè in arrivo la funzione Jam, una nuovadipersonalizzata e in. Lapermette di fatto a qualsiasi gruppo di sintonizzarsi insieme sulla musica che preferiscono. Jam si basa infatti su alcune delle feature social della piattaforma,Blend e le playlist condivise, e le combina con la tecnologia di personalizzazione diper rendere l’con gli amici migliore che mai. Non c’è niente di meglio che condividere una canzone con le persone care, e con Jam tutto il tuo gruppo potrà partecipare al divertimento grazie al controllo condiviso della coda di riproduzione, alle raccomandazioni personalizzate per il gruppo e alla possibilità di vedere chi ha aggiunto dei brani. Jam ...

Il freestylecon un video crudo e immediato disponibile su Instagram e, in versione ... 3 volte Platino e canzone più ascoltata suquest'estate, Capo Plaza ha pubblicato lo scorso anno ...... dato che può essere spostata di stanza a seconda delle necessità, o anche in giardino (dove...Purtroppo al momento l'assistente Sonos non può essere utilizzato per selezionare musica da...

La musica di Spotify segue il vostro umore durante la giornata: arriva daylist SmartWorld

Estate 2023: le canzoni più ascoltate su Spotify Tv Sorrisi e Canzoni

Spotify ha annunciato una partnership con OpenAI per la traduzione in tempo reale dei podcast presenti sulla piattaforma.Dopo due anni di attesa, a giugno scorso è apparsa per la prima volta l’anticipazione di un possibile piano Spotify Supremium, in grado di offrire audio HiFi senza perdita di qualità. Adesso il nome è ...