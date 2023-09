Stupro di Caivano | scattato l’arresto per 9 sospettati

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 settembre 2023) . Si tratta di sette minorenni e due maggiorenni Per lodelle due cuginette di(in provincia di Napoli) sono scattate le manette per 9 persone. Durante la scorsa notte i carabinieri hanno proceduto aldi 7 minorenni e di due maggiorenni, accusati dei presunti stupri consumatisi tra un centro sportivo caduto in disuso, il Delphinia. Agli arrestati sarebbero stati contestati almeno 6/7 episodi di abusi ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni. Le due ordinanze sono state emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta delle rispettive Procure. Per Alle 11 di oggi, 26 settembre, il procuratore della Repubblica per i minorenni e il procuratore della Repubblica di Napoli Nord terranno una conferenza stampa per illustrare i dettagli ...