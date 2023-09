Stupro di Caivano | individuato il ' branco' | 7 minorenni e due maggiorenni VIDEO

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Le violenze denunciate solo a luglio scorso, perchè il fratello di una delle ragazzine ha avuto dei sospetti. Indagini rapide, affidate ai carabinieri dal tribunale deidi Napoli, che intanto aveva disposto l'allontanamento da casa delle vittime. Uno scenario agghiacciante. Violenze di gruppo, ripetute, su due cuginette, 10 e 12 anni all'epoca dei fatti. Teatro degli abusi, un centro sportivo abbandonato, il Delphina, all'interno del Parco verde di, la più grande piazza di spaccio di Europa, uno dei luoghi più degradati dell'hinterland di Napoli, nel quale si erano già consumati in una palazzina popolare dall'intonaco verde screpolato l'omicidio del piccolo Antonio Giglio, finito giù da una finestra a quattro anni, e il dramma di Fortuna Loffredo, sei anni, violentata per mesi e poi gettata dal terrazzo dell'ottavo piano. I ...

I dettagli raccapriccianti della violenza ai danni delle due bambine di 10 e 12 anni. Sei minorenni arrestati, il settimo andrà in comunità. Le ...

(Adnkronos) – Scattati i primi provvedimenti giudiziari per la violenza avvenuta la scorsa estate nei confronti delle due cuginette del Parco ...

Gli stupri sarebbero avvenuti in diretta, durante videochiamate o registrati col telefonino – e poi diffusi – dagli esecutori materiali delle ...

Da quando hanno denuncia to gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine vivono barricati in casa. Minacce anche alla premier. Tutta la vicenda è ...

L'inchiesta sfociata oggi in nove misure di custodia cautelare nei confronti di sette minorenni e due maggiorenni per aver violentato due cugine di 10 e 12 anni a, è nata dalle " denunce ...Con gli arresti dei presunti responsabili dellodi gruppo nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni, avvenuti questa mattina a, emergono anche i dettagli più raccapriccianti di questa brutta storia. Si scopre ad esempio che gli ...

Stupro Caivano, eseguite 9 misure cautelari: 7 minorenni e 2 maggiorenni TGCOM

Stupro al Parco Verde di Caivano: nove arresti ilmattino.it

Per gli stupri di Caivano delle due cugine di 10 e 12 anni sono stati arrestati 9 ragazzi, tra cui 7 minorenni. Alcune violenze anche in videochiamata.Un mese. In cui è successo di tutto. Il 25 agosto si diffuse la notizia delle violenze sessuali di gruppo subite da due cugine di 10 e 12 anni all’interno del Parco Verde di Caivano, il 26 settembre s ...