Stupro di Caivano | 9 arresti per gli abusi sulle due cuginette Dalle indagini spunta la barbarie delle violenze

Leggi su firenzepost

(Di martedì 26 settembre 2023) Sette minorenni e due maggiorenni sono stati arrestati all'alba di oggi, 26 settembre 2023, accusatiavvenute fra giugno e lugliodue, 10 e 12 anni, che hanno vissuto mesi drammatici. Prima il silenzio per paura di non essere credute e per timorereazioni dei loro genitori. Poi le minacce, anche con i bastoni, le botte di fronte ai loro "no", i sassi lanciati contro di loro L'articolo proviene da Firenze Post.