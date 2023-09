Stupro Caivano | scatta arresto per 7 minori e 2 maggiorenni – Video

NAPOLI (ITALPRESS) – Nove misure cautelari , per 7 maggiorenni e due minorenni, per lo Stupro di gruppo avvenuto a Caivano nei confronti delle due ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’azione sinergica che il Governo nazionale ha messo in campo con forza per strappare all’orrore porzioni di città ...

... sette minori e due maggiorenni, per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde diNAPOLI - Nove misure cautelari, per 7 maggiorenni e due minorenni, per lodi gruppo avvenuto anei confronti delle due cugine di 10 e 12 anni. La Procura della Repubblica di Napoli Nord e la Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli hanno convocato ...

Stupro Caivano, eseguite 9 misure cautelari: 7 minorenni e 2 maggiorenni TGCOM

Cugine violentate a Caivano, 9 misure cautelari: 7 minorenni e due maggiorenni RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – Nel video l’operazione dei Carabinieri di Napoli che hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone, sette minori e due maggiorenni, per la violenza ne ...