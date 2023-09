Stupro Caivano | nove ordinanze di custodia cautelare

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito due distintedia carico di 9 persone, sette minori e due maggiorenni. Lesono state emesse dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord. Le due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde dia inizio luglio. "Lo Stato è qui. Siamo qui aper metterci la faccia e agire". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si è espressa così a ...

Agenti dell'Arma nel Parco Verde diLe violenze si sarebbero consumate in un ex centro sportivo abbandonato e nell'ex stadio. Le prove video e le denunce. Ci sarebbero anche prove video che, ......sette minori e due maggiorennni per i presunti abusi sessuali avvenuti nel Parco Verde di... Lonel capannone e le precedenti violenze Gli investigatori avevano lavorato sia in relazione ...

Caivano, 9 arresti per lo stupro delle due cuginette: 7 minorenni e 2 maggiorenni TGCOM

Stupro Caivano, arrestate 9 persone (7 minori e 2 maggiorenni) per le violenze sulle cuginette ilmessaggero.it

Nove ordinanze di custodia cautelare per lo stupro di gruppo ai danni di due cugine di 10 e 12 anni nel Parco verde di Caivano. Sette minori e due maggiorenni accusati… Leggi ...Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre sono scattate le manette per nove persone per gli episodi di Caivano ...