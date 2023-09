Stupro Caivano | in cellulari video delle violenze | indagine dopo denuncia genitori**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Gli inquirenti hanno trovatocommesse su due cuginette nel parco Verde disuidegli indagati. I telefonini sono stati sequestrati e le indagini, tuttora in corso di approfondimento. Nei filmati sono stati trovati filmati in cui si vedono alcuni episodi di abusi sessuali descritti dalle vittime. Dei 9 indagati, il gip distrettuale presso il Tribunale per i Minorenni ha emesso ordinanza di custodia cautelare per i sette minori, applicando per sei di essi la misura della custodia cautelare presso Istituto Penale Minorile e per uno di loro il collocamento in comunità. Il gip di Napoli Nord ha emesso invece un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due maggiorenni del gruppo, applicando la misura della custodia cautelare in ...