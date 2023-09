Stupro Caivano | 7 minorenni e 2 adulti in custodia cautelare – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Per la violenza nei confronti delle due cugine del Parco Verde dii carabinieri di Napoli hanno eseguito due distinte ordinanze dia carico di 9 persone. Si tratta di settee due maggiorenni. Le ordinanze sono state emesse dal Gip presso il Tribunale per idi Napoli e dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura presso il Tribunale per idi Napoli e dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord. Le violenze sessuali nei confronti delle due ragazzine di 13 anni sono avvenute nel luglio scorso. Sarebbero poi andate avanti per mesi e ci sarebbero anche dei filmati che le ritraggono. I due maggiorenni hanno rispettivamente 18 e 19 anni. L’inchiesta Ai due erano già stati ...