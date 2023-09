Stupri di Caivano | stupore e insofferenza al Parco Verde

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAldic’è “sorpresa e meraviglia” per gli arresti dei 9 giovanissimi coinvolti nell’inchiesta suglidelle due cuginette. Nel rione, sorto per accogliere gli sfollati napoletani del terremoto del 1980, dicono che “gran parte dei ragazzi fermati non abita qui“. “Andate a guardare altrove“, dicono ai giornalisti. “Ormai abbiamo capito che facciamo notizia – dicono – e se ti porti dietro la nomea hai voglia a dire che non è vero“. “Quelli che abitano qui – spiega un uomo di mezza età che non vuole dire il nome – sono due bravi ragazzi che non hanno mai dato fastidio“. Il blitz dei carabinieri è scattato poco dopo le 4.30. “Abbiamo notato un via vai di macchine – dice una donna – e qualche ora dopo abbiamo saputo la notizia“. Qualcuno comincia a mostrare ...