Studente Prodigio | a 16 Anni Svolge L’Interno Programma del Liceo in Un Mese ma Le Università Italiane Lo Respingono Andrà a Studiare in Germania

(Di martedì 26 settembre 2023) A 16, un giovane appassionato di matematica ha completato tutto ildel. Voleva continuare ain Italia, ma non gli è stato permesso. Ecco perché ha ...

Dalla gioia alla disperazione in una manciata di giorni. Quanto successo a Ilenia Fariello ha dell?assurdo e la burocrazia, almeno finora, non ...

Vuole iscriversi all’Università di Oxford e ha tutte le carte in regola per essere ammesso . Ma la commissione esaminatrice perde uno dei suoi ...

Non nascondo però che spero ancora che un ateneo italiano prenda in considerazione la mia candidatura ", ha concluso loAl momento lonon può iscriversi alla Sapienza Il ragazzo ha superato anche questo ostacolo, ma non potrà procedere all'iscrizione: 'La favola si è interrotta quando l'università ...

La commissione d’esame perde il suo compito, studente prodigio non viene ammesso a Oxford e va su tutte… Il Fatto Quotidiano

Studente prodigio rifiutato da Oxford per un errore: la commissione d'esame ha perso il suo compito leggo.it

Uno scherzo del destino che gli è costato caro: il voto, ottenuto in base alla somma di tutti i compiti svolti durante il test, non soddisfava i requisiti di ammissione. Neanche il ricorso ha potuto n ...La cooperativa Emilia-Romagna Concerti torna a riproporre una rassegna degli anni Ottanta. In programma spettacoli e convegni .