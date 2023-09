Sto con lui tutta la vita! | Giuseppe Cruciani fa impazzire Alessia Morani | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) "Io sto con Bandecchila vita":lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, anche lui ospite della trasmissione. Il primo cittadino nell'ultimo periodo ha fatto parlare parecchio di sé sia per delle iniziative audaci, come la vigilanza privata per l'ordine pubblico, sia per dei comportamenti ritenuti eccessivi, come la rissa sfiorata in consiglio comunale. Ieri, ospite del talk di Rete 4, Bandecchi ha avuto un acceso dibattito con il giornalista Luca Sommi e con la dem. A sorpresa, il conduttore de La Zanzara prima ha ascoltato i giudizi dei due ospiti su Bandecchi e poi ha commentato: "Io sono per il massimo della violenza verbale e contrario a qualsiasi violenza fisica, che mi fa ...