Stipendi dei sindaci raddoppiati in tre anni | così le buste paga da presidenti di Regione

(Di martedì 26 settembre 2023) L’indennità di funzione deiaumenta da gennaio 2024: nelle città metropolitane quasi 14 mila euro lordi al mese, conequiparate ai governatori: erano 7 mila nel 2021. Per isopra i 100 mila abitanti loo sale a 11 mila euro

Arrivano i soldi per gli Statali : il governo punta sulla riconferma del bonus una tantum per il 2024. Con la Funzione pubblica e Mef a caccia delle ...

Lo stipendiosindaci delle città metropolitane Per effetto della stessa norma glisindaci sono cresciuti già nel 2022 e nel 2023. Ma è l'anno prossimo che gli aumenti arriveranno a ...... rivisto e integrato dopo un lungo confronto con il PD, venne approvato dalla CameraDeputati ... viene così declinata: "Prima di parlare di aumenti legati al merito bisogna adeguare gli...

Stipendi sindaci, aumenti fino al 159% nei Comuni medio-piccoli. Ecco chi e in quali città guadagnano di più ( ilmessaggero.it

Stipendi dei sindaci, scattano i maxi-aumenti: indennità fino a 13.800 euro Il Tempo

Droni, missili e informazioni segrete. La guerra in Ucraina non si combatte solo sul campo, ma sfrutta anche il fattore umano. Nello specifico l’insoddisfazione degli ufficiali russi, ...Cooler Master ha presentato un originale gaming RIG a forma di scarpa: Sneaker X. Il computer è alloggiato in un case che riprende il design dell'iconico modello di scarpa sportiva, senza rinunciare a ...