Stefano De Martino a Belve | Con Belen non è finita per un tradimento VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 settembre 2023)De, ospite di, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani suRodriguez, dichiarando che la loro storia d'amore non èper unDeaveva annunciato tempo fa la sua partecipazione ain qualità di ospite. Il tempismo che solo la sorte sa avere, però, ha voluto che nel frattempo si consumasse una nuova rottura conRodriguez, madre di suo figlio Santiago, ex moglie, poi di nuovo compagna, ora di nuovo ex. Inevitabile dunque che la curiosità di Francesca Fagnani non si soffermasse sulla vita privata del conduttore. EDenon si è certo sottratto, rispondendo con ironia e sincerità (ma questo bisognerebbe ...