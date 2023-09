Startup | dalla mano bionica all’Ia contro i tumori | 10 finaliste al premio Imsa

Leggi su italiasera

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – C’è chi trasforma le disabilità in nuove possibilità grazie alla, chi ha miniaturizzato i laboratori di analisi su chip o piccole strisce di carta, c’è chi converte gli scarti dell’industria alimentare in ingredienti innovativi per cosmetici o prodotti smart per l’agricoltura e chi ha creato un dispositivo basato sull ’AI per la diagnosi precoce dei. Sono in tutto 10 learrivate in finale all’Italian MasterAward 2023, l’unico, su base nazionale, che riconosce gli effettivi risultati conseguiti sul mercato da giovani imprese ad elevato contenuto di conoscenza, provenienti dal sistema della ricerca scientifica delle Università e degli Erp con almeno 2 anni di vita. Organizzato dall’Associazione PNICube – la più grande e capillare Rete delle ...