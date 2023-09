Quattro sconfitte ed un pareggio è il parziale delloin questo avvio di stagione. Troppo, davvero troppo poco per una neoretrocessa dalla Serie A e il responsabile di tutto ciò pare essere il tecnico, Massimiliano Alvini . Dopo la disfatta contro ...- Brescia è valida per la settimana giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronosticia tempo per Alvini, tecnico dello: la società ha deciso di dargli un'altra opportunità. Si gioca il posto contro il Brescia, dopo una serie di sconfitte consecutive che hanno fatto ...

Spezia, fiducia ad Alvini nonostante tutto. Ultima chance per l’allenatore ItaSportPress

Alvini ha la fiducia dello Spezia. Ma contro il Brescia serve la necessaria svolta dell'anno TUTTO mercato WEB

"Il Catanzaro vuole mostrare i muscoli anche al Cittadella: Vivarini non soffre di vertigini", titola la Gazzetta del Sud. L’ottimo.La difesa ha ricordato che per tre volte è stata fatta richiesta di trasferirlo a Massa. I familiari delle due vittime sono assistiti dagli avvocati di fiducia Silvia Rossi, Ignazio Sabatino, Sandra ...