Spezia-Brescia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Picco valevole per la settima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta casalinga subita contro la Reggiana, hanno bisogno di reagire per abbandonare l’ultima posizione in classifica. Le Rondinelle, invece, sono ancora imbattute e hanno intenzione di restarci ancora a lungo, così da cancellare definitivamente gli spettri dell’annata passata. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E ...