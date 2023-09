Sparatoria all’esterno di un locale | bilancio drammatico | due morti e tre persone in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Folliadi una sala biliardo, due uomini sono rimasti uccisi in una: altre tre portati d’urgenza in. Sul caso indaga la polizia su mandato della Procura. Ancora da capire le cause del duplice omicidio sul quale, al momento, vige il più stretto riserbo. A segnalare alla polizia quanto stava succedendo, intorno alle 23 di ieri lunedì 25 settembre, sembra alcuni vicini attirati dai rumori degli spari. Nel giro di poco le forze dell’ordine sono arrivate sul posto trovandosi davanti una scena terribile. >“Non è giusto, davvero gli fanno questo?”. Milo Infante, notizia clamorosa: dagli ambienti Rai la decisione più inaspettata. Pubblico in rivolta Insieme alla polizia, racconta la Nazione, sul posto anche i vigili del fuoco. Presenti anche il sostituto procuratore Carolina Dini, che coordina le ...