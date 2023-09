(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo era quello di far tornare qui al Sud dei giovani ‘cervelli’ ed impiegarne altri che già erano qui, facendoli lavorare in modo stabile e permanente a Trapani in multinazionali innovative e in settori ancora poco sviluppati nel Meridione come quello del Business Intelligence, della CyberSecurity o del Mobile Development. Così, in poco tempo, grazie a un percorso virtuoso, siamo riusciti a far tornare 24ni e ad assumere complessivamente 80 persone inin soli due anni”. A dirlo tre giovani imprenditori Sergio Parisi, Giuseppe Rizzo e Gianfranco Incandela durante l’evento ‘Vento del Sud’ a Trapani organizzato da ‘Beehive’, la loro azienda sociale che, grazie alda remoto per aziende fisicamente collocate nell'Italia del Nord o del ...

... Giuseppe Rizzo e Gianfranco Incandela durante l'evento 'Vento del Sud' a Trapani organizzato da 'Beehive', la loro azienda sociale che, grazie al(lavoro da remoto per aziende ...with Transsion, the fifth largest smartphone maker in the world, demonstrates that the best ... Elliptic Labs is headquartered in Norway with presence in the USA, China,Korea, Taiwan, and ...

South working, in Sicilia creati 80 posti lavoro Adnkronos

South-working, casa-ufficio al sud e stipendio a Milano: l'ultima ... IL GIORNO

A dirlo tre giovani imprenditori Sergio Parisi, Giuseppe Rizzo e Gianfranco Incandela durante l’evento ‘Vento del Sud’ a Trapani organizzato da ‘Beehive’, la loro azienda sociale che, grazie al south ...BEIJING, Sept. 20, 2023 /PRNewswire/ -- The two-day Summit of the Group of 77 (G77) and China concluded last Saturday in Havana, Cuba, with a call for more participation and say of the Global South in ...