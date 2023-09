Sotto il sole di Cautano e non di Riccione e quel documento emulato | la storia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Succede anche questo. Che va sempre più di moda il copia e incolla. Tutto molto più semplice: l’obiettivo è lo stesso, quindi per accorciare i tempi in una vita in cui si va sempre di corsa, meglio fidarsi di qualcosa già esistente. Così, il comune dinon ha perso troppo tempo sulla ‘richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio mensa…’, copiando, come si dice in gergo pari-pari il comune di. Omettendo di modificare, però, l’intestazione del: peccato che i bimbi sanniti non potranno però assaporare la mitica piadina romagnola con lo squacquerone, perchè documenti a parte, siamo sempre nel Sannio, la patria del… copia e incolla! L'articolo proviene da Anteprima24.it.