Sophia Loren | la nipote Alessandra Mussolini | Zia sta bene | è una roccia

Un brutto incidente per Sophia Loren . Ma il peggio sembra essere scampato. Alessandra Mussolini , europarlamentare e nipote dell'attrice 89enne, in ...

Tanta preoccupazione in queste ore per la grande attrice Sophia Loren , che è caduta in casa riportando delle problematiche fisiche che l’hanno ...

Leggi Anchecaduta in casa, diverse fratture: operata all'anca Deve stare tranquilla e a riposo 'È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l'anca - ha raccontato la Mussolini ...Avrebbe dovuto interpretare Cesira, mentreera stata già scritturata per la parte della figlia Rosetta. La Magnani si considera troppo matura per quel personaggio, e non vuole ...

Sophia Loren, frattura al femore dopo un incidente domestico: è stata operata Corriere della Sera

Sophia Loren operata all'anca dopo una caduta in casa: "Tutto è andato per il meglio" La Gazzetta dello Sport

L'europarlamentare e opinionista tv rassicura tutti sulle condizioni di salute dell'attrice 89enne dopo la brutta caduta in bagno e l'operazione all'anca ...La Loren ha lavorato con i più grandi registi: Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Charlie Chaplin, Sidney Lumet e molti altri. L'attrice italiana ha ricevuto nel 1991 l'Oscar ...