Somalo impazzisce e accoltella tre ragazzi | uno è grave | arrestato

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) L’aggressore è stato bloccato da più poliziotti e alla fine sottoposto a fermo per tentato omicidio Una scena da film, quasi. E di quelli che mettono paura e apprensione. Senza alcun motivo né di rabbia o pretesto un uomo ha gettato in terra una bottiglia di vetro a pochi passi da un 35enne italiano, per poco non è stato preso, tanto che a quel punto questa persona si è rivolta a quest’uomo di origine somala chiedendo il motivo di quel gesto. Ne è nata una discussione, con l’amico di questa persone che è intervenuta in sua difesa ma ne ha fatto le spese. Già perché l’aggressore gli si è scagliato contro con una grossa lama ferendo anche un secondo ragazzo e accanendosi con violenza sul 35enne. Una macchina della polizia scientifica dopo unmento a Roma (Ansa Notizie.com)L’uomo che ha provocato tutto, ha colpito anche con un grosso paio di forbici più ...