Solo lei ci è riuscita Meloni un anno dopo il voto | cosa rivela questo sondaggio

(Di martedì 26 settembre 2023) A unesatto dalle elezioni del 25 settembre 2022 i sondaggi continuano a incoronare Giorgia. Non era scontato, perché chi va al governo è chiamato a prendere scelte difficili, a volte anche impopolari, che possono quindi far calare il consenso in favore dell'opposizione. D'altronde è proprio così che laha costruito la sua fortuna elettorale, rimanendo all'opposizione anziché entrare nel governo di Mario Draghi. Nelrealizzato da Quorum/YouTrend per SkyTg24 a undalrisulta che la premier è la leader politica che con il 20% viene valutata meglio dagli elettori. Alle sue spalle si piazza Giuseppe Conte con il 19%, mentre nessuno degli altri leader raggiunge la doppia cifra: ad esempio Elly Schlein si è fermato al 9%. Per quanto riguarda ...

Nel Pd non ci credono ma ci sperano. Per cui nel caso il sogno diventasse realtà vogliono essere pronti. Così nello stato maggiore di Elly Schlein ...

Stanno facendo discutere e non poco le notizie circolate su Neymar Jr. L’attaccante ex Barcellona, infatti, è stato pizzicato da alcuni paparazzi ...

Tempo di lettura: 3 minutiFuga per la sconfitta: nel Pd napoletano serpeggiano i malumori per la mancata presenza della segretaria Elly Schlein ...

Se ci guardiamo in giro troviamoriscontri a questa persistente impressione. Dalla sinistra, ... il Pd, è stato affidato a Elly Schlein, una giovane donna (si definisce tale) che dell'...A partire da, si susseguono un mese dopo l'altro, i nomi delle altre ammazzate, come i grani di ... o anchea limitare, la strage, così come non evita gli stupri e ogni forma di sopraffazione ...

L’Ape sociale non può essere rimandata all’anno successivo, vediamo perchè Orizzonte Scuola

Messina Denaro: la stanza con la gabbia, la bara economica, le esequie senza chiesa. La fine in solitudine di… la Repubblica

Solo quindici minuti di pausa ogni otto ore. Detta così potrebbe sembrare la descrizione di un turno di lavoro estenuante, ma in ...Lo siamo quando confessiamo: non ce la faccio più ... E un altro 20% indica tra otto e nove. Solo un terzo assicura di sentirsi in forma, e un altro 20% ammette di sentirsi stanco «di quando in quando ...