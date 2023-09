“Sokolov è vivo” Il mistero dell’ammiraglio dato per morto da Kiev

(Di martedì 26 settembre 2023) Sta facendo discutere, in queste ultime ore, ilche avvolge il comandante dell’armata russa nel Mar Nero, l’ammiraglio Viktor, che secondo le forze speciali dell’Ucraina sarebbe stato vittima dell’attacco dia Sebastopoli venerdì scorso. I canali ufficiali, ucraini e occidentali, lo avevanodeceduto nella città portuale della Crimea, insieme ad altri 34 ufficiali della Federazione. A ciò, hanno continuato le forze speciali, si sarebbero affiancati almeno un centinaio di feriti. IldiSi tratta dell’ennesima incursione delle truppe di Zelensky nella penisola, occupata da Putin a partire dal 2014, ma chesembra essere sempre più intenzionata a riportare sotto il proprio controllo. Era notizia di ieri, infatti, la risposta ...

... le forze speciali ucraine hanno pubblicato via Telegram il seguente messaggio: "Poiché i russi sono stati costretti con urgenza a pubblicare una risposta conpresumibilmente, le nostre ...Ma a disatnza di pochi giorni, martedì 26 settembre,è riapparso,e vegeto , in uniforme, in un collegamento proiettato alla riunione del consiglio del ministero della Difesa. Dove si è ...

