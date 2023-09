Siviglia | per la panchina dell’anno prossimo si pensa a Gallardo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Suggestione Marceloper il: l’obiettivo degli andalusi per la prossima stagione è il tecnico ex River Plate Ilha messo Marcelonel mirino. Come riportato da Olé, la squadra spagnola avrebbe deciso di proporre laal tecnico argentino per la prossima stagione. Nonostante in questo momento la posizione di Josè Luis Mendilibar non è in bilico, la volontà degli andalusi è quella di puntare su un profilo di alto livello come quello dell’ex tecnico del River Plate.