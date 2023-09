Sicilia | davanti alla casa a Stromboli spunta un cartello infame ma giusto | Se vedo chi lascia qui la spazzatura | io

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 settembre 2023), aa unasi legge unsevero, ma: ecco cosa recita e come 'minaccia' chi abbandona i rifiuti dove non dovrebbeè un'isola vulcanica affacciata sul Mar Tirreno, situata nell'arcipelago delle Eolie, in. È famosa in tutto il mondo per il suo vulcano attivo che costantemente emette piccole eruzioni, creando uno spettacolo unico e suggestivo per i turisti e i locali che scelgono di fare un'escursione via terra o via mare per visitarlo. Tuttavia, le attrazioni del posto non si limitano solo a questo; la zona offre una vasta gamma di esperienze straordinarie per tutti. Ovviamente non mancano qui alcune delle spiagge più affascinanti d'Italia. Quella di Ficogrande è una delle più grandi e ...