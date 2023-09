Si rompe un polso mentre va a funghi | arriva il Soccorso alpino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Oneta. Cade in una zona ripidaè in cerca die siun. I tecnici della VI Delegazione Orobica delsono intervenuti nei boschi di Oneta nella serata di lunedì 25 settembre. Sono stati allertati dalla centrale di Soreu delle Alpi poco dopo le 19:30. Una donna di 62 anni era in cerca dima è scivolata per alcuni metri in una zona ripida. Aveva riportato alcuni traumi, tra cui la sospetta frattura di unma è riuscita a chiedere aiuto e a comunicare la propria posizione al tecnico della centrale operativa. Sono subito partite le squadre territoriali; sette i soccorritori impegnati, tra cui un medico del Cnsas, che l’hanno localizzata, raggiunta, valutata e trattata per la parte sanitaria. Poi è stata ...