Si avvicina lo scontro tra Coree | parata militare e avvertimento sul nucleare

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Primadal 2013 in Corea del Sud. Seul ha messo in mostra un arsenale di armi sofisticate, con missili e tank per le strade della capitale. È un modo per ricordare la Giornata delle Forze Armate, ma è unache arriva nel mezzo di crescenti tensioni nella penisola coreana. La Corea del Sud, evidenzia la Cnn, siulteriormente a Usa e Giappone contro la minaccia rappresentata dal programma di armamenti della Corea del Nord. Alla, sotto una pioggia incessante, hanno preso parte circa 4.600 militari, compresi, evidenzia la rete citando dati del ministero della Difesa, circa 330 soldati e cadetti Usa. Una partecipazione inedita. La giornata è iniziata con cerimonie ed esibizioni alla Base aerea di Seul, con un intervento del presidente Yoon Suk Yeol e un monito ...