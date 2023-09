Sgarbi si addormenta durante i funerali di Napolitano | lo risveglia l’applauso video

(Di martedì 26 settembre 2023) Noia o troppo lavoro? Sta di fatto che Vittoriosi èto ripetutamente ascoltando i discorsi in omaggio di Giorgiola cerimonia nell’aula di Montecitorio. Il sottosegretario era seduto sui banchi del governo in rappresentanza del ministero della Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano. Mentre parlava il cardinale Ravasi, tra citazioni altissime di Thomas Mann e Mozart e Piero della Francesca,si accasciava sulle braccia, finché non veniva ridestato dagli applausi, al termine dell’intervento. Il, pubblicato dalla Stampa e dall‘Huffinghton Post, mostra la fase del rilassamento del critico d’arte, il momento in cui si raccoglie sulle braccia e infine il risveglio. Elogi daDi sicuro ...

