Sex Education 4 | la recensione del finale di serie | tutto è bene quello che finisce… nel sesso

(Di martedì 26 settembre 2023) Ladeldidi Sex, in streaming su Netflix, che mostra il destino dei protagonisti all'inizio della loro vita da adulti, andando controcorrente in molte scelte rispetto a quanto era lecito aspettarci, e per questo lo promuoviamo. È davvero interessante il percorso fatto da Sexnelle sue quattro stagioni di programmazione, entrata di diritto nell'Olimpo di Netflix tra lepiù attese e sopratquelle di cui tutti inevitabilmente parlano e che seguono con curiosità. Curiosità che si è acuita con l'arrivo dell'ultima stagione sulla piattaforma, che va a concludere quanto fatto con lo show e i suoi personaggi, in questi giorni sulla bocca di tutti. Un epilogo che ci ha sorpreso perché risolve il triangolo amoroso al centro ...