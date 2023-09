Serie B | il Palermo passa a Venezia | l’Ascoli piega la Ternana Ok Cremonese e

Turno infrasettimanale anche inB: ilvince 3 - 1 a Venezia grazie alla tripletta di Brunori, l'Ascoli batte 2 - 0 la Ternana con doppio Mendes. Sudtirol - Modena, Spezia - Brescia e Reggiana - Pisa si chiudono sullo 0 ...Calcio 2023 - 2024B SquadraIlsbanca il Penzo di Venezia con una bella vittoria per 3 - 1, ponendo fine all'imbattibilità dei lagunari in casa che durava da ben undici gare: il protagonista ...

L’arma in più di cui aveva bisogno, soprattutto in trasferta. In un turno di Serie B che favorisce le squadre ospiti, il suo Palermo fa il massimo e porta a casa tre punti fondamentali. Ma non c’è ...Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole: «Tutti noi vogliamo la serie A, abbiamo un sogno, noi lo staff e la città. Dobbiamo essere bravi ad affrontare ...