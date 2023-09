Serie B 2023 2024 | tanti 0-0 e pochi gol | il Palermo vince 1-3 in casa del Venezia

(Di martedì 26 settembre 2023) Si chiude senza eccessive emozioni il martedì infrasettimanale della., dove su 5 partite, ben 3 finiscono per 0-0. Stiamo parlando di Sudtirol-Modena, Spezia-Brescia e Reggiana-Pisa.invece l’Ascoli, che inriesce a stendere la Ternana per 2-0. Doppietta di Mendes, che mette prima il rigore al minuto 42?, e poi chiude la gara all’89. Il big match di serata è invece tra, e i siciliani trionfano in laguna grazie ad uno straordinario Brunori, che mette dentro una doppietta: rigore al 9?, e rete al 62? ed al 90’+2?. Inutile il gol della bandiera di Pohjanpalo al 45’+5?. Ilcosì facendo supera il, e si porta al secondo posto, dietro soltanto al Parma primo. SportFace.

Le Pagelle e il tabellino di Reggiana-Pisa , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2023 /2024, in cui le due formazioni ...

Il report globale "State of Software Security" di Veracode è disponibile per il download . ... e rappresentano unadi azienda di piccole e grandi dimensioni, aziende fornitrici di software ...All'Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di/2024 tra Juve e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium, Juve e Lecce si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di...

Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2023 ComingSoon.it

Novità Netflix di ottobre 2023: i film e le serie tv in uscita | TV BadTaste.it Cinema

20.00 Amici sportivi, buonasera da Marco Lombardi e bentrovati alla Diretta Gol della 7a giornata di Serie B. Questa sera seguiremo insieme i cinque incontri in programma alle ore 20.30. Campo ...20.00 Amici sportivi, buonasera da Marco Lombardi e bentrovati alla Diretta Gol della 7a giornata di Serie B. Questa sera seguiremo insieme i cinque incontri in programma alle ore 20.30. Campo ...