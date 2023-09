Serie A | Gli attriti tra Osimhen e Rudi Garcia rendono evidenti i problemi del Napoli

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 25/09/2023 alle 19:56 CEST Con lo 0-0 il tecnico cambia Kvaratskhelia e, due delle stelle della squadra partenopea L’attaccante nigeriano lo ha rimproverato e ha finito per scusarsi più tardi Luicampione di Italiasta vivendo un inizio di stagione difficile sotto la guida di Rudyche è arrivato dopo la partenza di Luciano Spalletti, sulla panchina della squadra nonostante lo storico scudetto conquistato appena quattro mesi fa. Attualmente i Partenopei sono al settimo posto Una7 punti da Inter che è capolista, dopo aver ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle prime cinque giornate. La tensione in squadra si è palesata nell’ultima partita di Bologna, terminata con uno noioso pareggio a reti ...